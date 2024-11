Elmar Nascimento dá seguimento à candidatura e União “mantém conversas” com outras siglas na Câmara

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, decidiu nesta quinta-feira (31) manter sua candidatura na corrida pela presidência da Câmara. A manutenção da candidatura baiana vê após a cúpula do partido decidir, na última quarta (30), apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “O partido nos deu carta branca para ter conversas”, declarou o líder do União Brasil.

A fala vem após uma reunião da executiva nacional da sigla, onde foi definido que Elmar seguirá candidato até que as conversas com partidos e outros candidatos ocorram. De acordo com o Elmar, ele fará as negociações em parceria com o presidente da sigla, Antônio de Rueda, e ACM Neto. Segundo informações do jornal Metrópoles, a negociação deve culminar no apoio da sigla a Motta.

“Não tenho resistência em desistir ou continuar. Minha candidatura é nossa, do meu partido e dos que me apoiaram. Significa um voto de confiança da bancada de ter mais uma reunião, de tomar uma decisão em nome da bancada”, argumentou Elmar.