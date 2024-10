Elmar Nascimento e Arthur Lira estão há um mês sem conversar

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), estão sem conversar há um mês. A relação entre os dois ficou estremecida depois que o político alagoano anunciou a líderes da Casa apoio ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para substituí-lo em 2025.

Elmar Nascimento era tido como favorito para ser indicado por Lira e assumir a presidência da Câmara em 2025. O político contava com o relacionamento próximo dele com o presidente Lira e com o apoio dos partidos da maior bancada da Casa.

O cenário, porém, mudou depois que Hugo Motta entrou na disputa. O líder do Republicanos tem conquistado apoio da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ainda enfrenta resistência entre os bolsonaristas.

Articulações seguem

O pai de Hugo Motta, Nabor Wanderley, em entrevista recente ao Estadão, disse que o líder do Republicanos não seria um problema para o governo Lula. Essa declaração não repercutiu bem entre os deputados de oposição e a campanha de Elmar Nascimento ganhou sobrevida apesar da falta de apoio de Lira.

O líder do União Brasil também tem unido esforços junto ao líder do PSD na Casa, o deputado Antônio Brito (BA), em busca de apoio. No entanto, até o momento, nenhum dos dois líderes deu indicativo de abrir mão da candidatura, o que pode forçar um confronto direto entre eles em um eventual segundo turno.

Apesar de ter anunciado apoio a Hugo, Lira chegou a procurar Elmar Nascimento para evitar a mágoa. Contudo, o líder do União informou que não há nada o que tratar com o presidente da Câmara.