Elmar Nascimento reafirma candidatura à presidência da Câmara

O deputado Elmar Nascimento, que lidera o União Brasil na Câmara, reafirmou sua intenção de concorrer à presidência da Casa e fez críticas ao atual presidente, Arthur Lira. Após um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Elmar se reuniu com os membros de sua bancada e declarou: “Minha pré-candidatura segue de pé. Nada mudou.” A situação política se alterou com a saída de Marcos Pereira, do Republicanos-SP, que decidiu retirar sua candidatura em favor de Hugo Motta, do Republicanos-PB. Motta, agora apoiado por Lira, é visto como um candidato forte para promover a unidade na Câmara, segundo o líder do PT, Odair Cunha, que confirmou o apoio de Lira ao novo candidato.

Com a desistência de Pereira, Motta rapidamente se tornou o novo favorito na disputa, recebendo apoio tanto do governo quanto da oposição. Em um almoço em celebração ao seu aniversário, ele enfatizou a importância de dialogar com outros deputados e formar alianças estratégicas. Motta também mencionou que a decisão de Lira em anunciar seu apoio deve ser feita no momento apropriado.

O líder do PL indicou que a bancada será consultada sobre a situação, e tanto o presidente da legenda quanto Jair Bolsonaro planejam discutir o tema com Lira. A movimentação política continua intensa, com os deputados buscando alinhar suas estratégias para a próxima eleição na Câmara.

