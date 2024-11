Elon Musk considera comprar CNBC e MSNBC após provocação nas redes

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e da rede social X (antigo Twitter), pode estar considerando uma nova aquisição significativa. Após ter comprado o Twitter em 2022 por impressionantes R$ 220 bilhões, Musk agora parece estar de olho em dois canais de televisão norte-americanos: CNBC e MSNBC.

Essa possibilidade surgiu depois que a Comcast, controladora desses canais, anunciou planos de reorganização e separação dos ativos. Embora não tenha sido mencionado explicitamente que os canais estavam à venda, isso não impediu Musk de considerar a ideia. O bilionário deu indícios do interesse ao responder a uma publicação de Donald Trump Jr. no X.

No post, o filho do ex-presidente dos EUA disse a Musk que tinha “a ideia mais engraçada de todas”, ao que Musk respondeu: “Quanto custa?”.

Essa interação fez muitos relembrar do processo que levou à compra do Twitter. Na época, Musk fez uma pergunta semelhante a um seguidor que sugeriu que ele adquirisse a rede social. O que inicialmente parecia uma brincadeira acabou se concretizando, levantando dúvidas sobre suas reais intenções desta vez.

Embora não haja confirmação de que Musk esteja seriamente interessado na CNBC e na MSNBC, o histórico do empresário e seu portfólio diversificado tornam essa possibilidade plausível. Musk, que já atua em setores como tecnologia, transporte e comunicação, poderia estar considerando entrar também no universo da televisão.

