Elon Musk diz que pode sofrer ‘vingança’ se Trump perder eleições

Odono da Tesla, da SpaceX e do X, Elon Musk, receia que possa virar alvo de uma suposta ‘vingança’ caso Donald Trump perca as próximas eleições presidenciais dos EUA.

As declarações de Musk foram proferidas durante uma das suas mais recentes entrevistas concedidas ao ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson. “No caso, esperamos, improvável de [Trump] perder, pode haver alguma vingança contra mim… É possível”, afirmou Musk sem dar mais detalhes sobre quem poderia propagar uma suposta ofensiva.

Vale destacar que Musk tem sido um dos mais entusiasmados apoiadores de Donald Trump nesta campanha eleitoral, com o empresário multimilionário até marcando presença no ‘rally’ do candidato em Butler, no estado da Pennsylvania.

