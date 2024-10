Elon Musk doa US$ 75 milhões para campanha de Donald Trump

Elon Musk fez uma doação significativa de aproximadamente US$ 75 milhões, o que equivale à cerca de R$ 422 milhões, para um comitê que apoia a campanha de Donald Trump. Essa informação foi revelada por meio de registros federais. A contribuição de Musk ressalta seu empenho em ajudar o candidato republicano nas eleições que ocorrerão em 5 de novembro. O empresário, que anteriormente tinha vínculos com o Partido Democrata, tem se aproximado cada vez mais de Trump. O comitê, conhecido como America PAC, visa mobilizar eleitores em estados estratégicos e, entre julho e setembro, gastou cerca de US$ 72 milhões. Durante esse período, Musk foi o único doador do grupo, e sua contribuição superou a de outros super PACs que apoiam Trump. A campanha do ex-presidente depende fortemente de grupos externos para engajar eleitores, e o super PAC fundado por Musk é crucial na disputa acirrada contra a democrata Kamala Harris.

Em julho, Musk manifestou seu apoio a Trump e participou de um comício ao lado do ex-presidente na Pensilvânia. Recentemente, ele anunciou que realizará uma série de palestras no estado, reforçando ainda mais seu apoio à campanha republicana. Com essa doação, Musk se junta a outros grandes doadores do partido, como Timothy Mellon e Miriam Adelson. Entretanto, o America PAC não tem enfrentado um caminho fácil. Desde julho, o grupo passou por dificuldades operacionais, resultando na demissão de funcionários e na dificuldade em contratar novos colaboradores. No final de setembro, o comitê contava com cerca de US$ 4 milhões em caixa, o que levanta questões sobre sua capacidade de continuar suas atividades de mobilização.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos