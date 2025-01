Elon Musk é indicado ao Nobel por lutar pela liberdade de expressão

A lista de indicados ao Prêmio Nobel da Paz deste ano trouxe à tona uma série de nomes de destaque, tanto de indivíduos quanto de organizações de direitos humanos. Entre os candidatos notáveis estão o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Além disso, organizações de direitos humanos de Israel e grupos ligados à causa palestina também foram mencionados, refletindo a diversidade de esforços em prol da paz mundial.

Um nome que gerou bastante atenção foi o de Elon Musk, indicado principalmente por sua defesa da liberdade de expressão. Apesar da relevância do debate em torno de sua indicação, muitos consideram improvável que Musk receba o prêmio. No entanto, a discussão sobre seu papel no cenário atual é vista como importante. O deputado esloveno Branko Grims, que atua no Parlamento Europeu, foi o responsável por indicar o empresário a disputar a categoria do prêmio na última quarta-feira (29).

*Com informações de JP News

*Reportagem produzida com auxílio de IA