Elon Musk em e-mail para funcionários do X: “mal estamos conseguindo nos sustentar”

Recentemente, o empresário Elon Musk enviou um e-mail aos funcionários do X (antigo Twitter) em que relatava que “mal estamos conseguindo nos sustentar”. A informação foi apurada pelo The Wall Street Journal, que ainda divulgou que os bancos que emprestaram dinheiro ao bilionário para a compra da rede social agora planejam vender parte da dívida que ele acumulou.

Quando Musk comprou o Twitter e o reformulou para se tornar o X, ele já havia mencionado que a empresa “estava em uma situação financeira crítica”. Desde então, com a dificuldade em adquirir lucros que compensassem a aquisição da rede social, os bancos que financiaram a operação estão se organizando para dar início a uma ação conjunta e vender parte dos US$ 13 bilhões em dívidas que o empresário acumulou.

O jornal estadunidense também mencionou um e-mail, que foi enviado por Musk aos funcionários do X, o qual relatava informações como “[…] testemunhamos o poder do X em moldar conversas e resultados nacionais [mas] nosso crescimento de usuários está estagnado, a receita é decepcionante, e mal estamos conseguindo nos sustentar.” A informação sobre o e-mail foi corroborado pelo jornal The Verge.

Dentre os bancos que financiaram a aquisição do antigo Twitter por Elon Musk, estão as companhias Bank of America, o Barclays e o Morgan Stanley. Segundo o The Wall Street Journal, os grandes bancos hesitam em vender a dívida bilionária a fim de não saírem ainda mais no prejuízo quanto aos trâmites financeiros.

Mas, caso decidam ir adiante, a proposta seria encontrar outros investidores que assumissem a dívida bilionária por esses bancos. Daí, vem a expressão “vender a dívida”. A transação, contudo, acarreta prejuízos financeiros significativos.

Uma possível esperança para essas instituições é usar a recente ligação entre Elon Musk e Trump ao seu favor: conseguir investidores por meio do atual presidente e convencê-los a comprar a dívida.

