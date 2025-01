Elon Musk gera polêmica ao apoiar a AfD na Alemanha e criticar a culpa histórica

O discurso de Elon Musk em um evento da AfD, partido de extrema direita na Alemanha, gerou reações negativas de políticos e autoridades na Europa e em Israel. Durante sua fala, Musk sugeriu que os alemães deveriam abandonar a “culpa pelo passado” e se orgulhar de sua identidade nacional. Enquanto isso, manifestações em massa ocorreram em protesto contra a AfD e o crescimento da extrema direita no país. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, descreveu as declarações de Musk como “familiar e ameaçadora demais”, especialmente em um momento tão significativo, que antecede os 80 anos da liberação de Auschwitz.

O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, apoiou Tusk na postagem do colega, e ressaltou que o holocausto representa uma “responsabilidade permanente” para a Alemanha e a necessidade de se lembrar da história em um evento em memória da libertação ao campo de concentração de Auschwitz. Dani Dayan, que preside o Memorial do Holocausto Yad Vashem, criticou a falta de reconhecimento do passado, considerando-a uma ofensa às vítimas do nacional-socialismo. O embaixador da Alemanha em Israel também se manifestou contra Musk, afirmando que ele parece ter um entendimento limitado sobre a história do país.

