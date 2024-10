Elon Musk lança sorteio de US$ 1 milhão para quem apoiar Donald Trump nas eleições americanas

O bilionário Elon Musk, conhecido por seu apoio a Donald Trump, revelou que irá realizar um sorteio de US$ 1 milhão para aqueles que assinarem uma petição online em favor do ex-presidente até o dia 5 de novembro, data das eleições presidenciais. O sorteio será restrito a residentes de estados considerados estratégicos para o pleito, como Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte. O primeiro vencedor, identificado como John Dreher, recebeu seu prêmio em Harrisburg, na Pensilvânia. Musk também criou a America PAC, uma iniciativa voltada para apoiar a candidatura de Trump, com a intenção de incentivar o registro e a mobilização de eleitores.

Enquanto isso, Donald Trump fez uma visita a um McDonald’s na Pensilvânia, onde atuou como funcionário, aproveitando a oportunidade para criticar a vice-presidente Kamala Harris, que comemorou seu aniversário de 60 anos em várias igrejas da comunidade negra na Geórgia. Durante suas celebrações, ela fez um apelo aos cidadãos para que considerassem o bem-estar coletivo ao exercerem seu direito de voto, destacando a importância da participação cívica nas eleições.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias