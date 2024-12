Elon Musk pode lançar o seu próprio Gmail; entenda

Desde a compra do Twitter (agora conhecido como X), Elon Musk aumentou o interesse em serviços e na área de software. Um indicativo são os rumores de que a rede social deve evoluir para um aplicativo “para tudo” no futuro, incluindo até recursos de pagamento.

Agora, parece que a novidade da vez será um serviço de e-mail próprio capaz de atrair usuários do Gmail, do Google.

Elon Musk deseja integrar serviço de e-mail no X

A notícia veio à tona após um usuário do X postar uma mensagem sugerindo que um e-mail no formato nomedeusuá[email protected] “seria legal”;

Musk respondeu que a ideia está na lista de “coisas a fazer” da empresa;

Esta não é a primeira vez que a ideia surge. Em fevereiro, Musk também deu a entender o conceito de um serviço de e-mail que chegará eventualmente na rede social;

Por enquanto, ainda não ficou claro se o e-mail do X vai funcionar como um aplicativo separado ou se será integrado na plataforma;

Os detalhes sobre o serviço de e-mail são limitados. Em resposta a um funcionário, Musk confirmou que o serviço terá uma interface no estilo DM (mensagens diretas) ;

; Não há indícios de quando o empresário planeja lançar o X Mail.

Ainda não ficou claro se o e-mail do X vai funcionar como um aplicativo separado ou se será integrado na plataforma. (Imagem: Kemarrravv13/Shutterstock)

O serviço aparentemente fornecerá um endereço de e-mail que entrega mensagens diretas para uma caixa de entrada, eliminando formatações usadas em serviços de e-mail mais tradicionais.

Ameaça ao Gmail?

Com quase 2 bilhões de usuários ativos no mundo em 2024, o “X Mail” não deve ser uma ameaça imediata ao serviço do Google. Segundo Musk, a ideia é simplificar o e-mail com um interface mais simples que pode atrair usuários cansados do convencional.

Vale destacar que o Gmail oferece mais funções como pesquisa avançada, integração com o Google Workspace e recursos de segurança fortes, dando a ele uma grande vantagem sobre quaisquer novos concorrentes.

