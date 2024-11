Elon Musk se encontra com embaixador iraniano para discutir tensões EUA-Irã

O bilionário Elon Musk teve um encontro com Amir Saeid Iravani, embaixador do Irã na ONU, em Nova York. A conversa, que se estendeu por mais de uma hora, abordou maneiras de reduzir as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Autoridades iranianas caracterizaram a reunião como “positiva”. Musk, que é um conselheiro próximo de Donald Trump, foi quem solicitou o encontro, enquanto o embaixador definiu o local. A retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, durante a presidência de Trump, resultou em sanções rigorosas contra o Irã. Desde então, o país tem discutido a possibilidade de um novo acordo, com alguns membros do governo iraniano mostrando-se favoráveis a negociações. Contudo, a facção conservadora do governo se opõe a qualquer tipo de diálogo com Trump, e qualquer novo acordo precisaria da aprovação do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.

Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, expressou que as divergências podem ser superadas através da cooperação e do diálogo, ressaltando o desejo do Irã de manter a diplomacia em aberto. A reunião com Musk foi interpretada como uma forma de evitar negociações diretas com representantes americanos, o que poderia ser visto como uma alternativa mais viável. Além disso, um funcionário iraniano sugeriu que Musk poderia buscar isenções de sanções junto ao Tesouro dos EUA, o que poderia facilitar um ambiente mais favorável para futuras discussões.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA