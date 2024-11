Elon Musk sugere a Trump contratação de profissionais da SpaceX para o governo

Elon Musk, conhecido por seu apoio a Donald Trump, fez um apelo ao ex-presidente para que ele considerasse a contratação de profissionais da SpaceX para posições estratégicas no governo, incluindo o Departamento de Defesa. Essa solicitação evidencia os interesses que Musk pode ter, especialmente após investir mais de US$ 100 milhões na campanha de reeleição de Trump. As empresas de Musk, como a SpaceX e a Tesla, mantêm relações estreitas com diversas agências federais, gerando receitas bilionárias por meio de contratos governamentais. Com a administração Trump, Musk pode enfrentar menos vigilância do Departamento de Justiça, que tende a favorecer aliados e investigar opositores. A mudança de postura de Trump em relação aos veículos elétricos, que antes eram criticados por ele, também pode ser atribuída ao apoio de Musk.

O ex-presidente agora se declara a favor dos carros elétricos, o que coincide com um aumento significativo na fortuna de Musk, impulsionada pela valorização das ações da Tesla, que subiram 15% após a vitória de Trump. Além disso, a Tesla se beneficia de incentivos fiscais e créditos de carbono, enquanto a SpaceX conquistou contratos governamentais que somam cerca de US$ 11 bilhões nos últimos cinco anos. Musk está em busca de um apoio governamental ainda maior, incluindo a reversão de decisões da FCC que impactam suas operações. Musk também está empenhado em colocar seus aliados em posições-chave no governo, especialmente no Departamento de Defesa, o que pode lembrar a influência de Peter Thiel na administração anterior de Trump.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA