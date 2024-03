Em 2018, Bolsonaro disse que Lula poderia pedir asilo na Etiópia

Então pré-candidato à Presidência fez associação depois que o petista enviou assessores ao país africano na véspera de julgamento no TRF-4

O ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) passou duas noites na embaixada da Hungria, em fevereiro deste ano; segundo o jornal “New York Times”, ele tentou viabilizar um asilo político com Budapeste logo após operação da PF Sérgio Lima/Poder360 – 29.jun.2023

Em janeiro de 2018, ainda como pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) sugeriu que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentaria pedir asilo político à Etiópia para fugir de uma possível ordem de prisão depois de julgamento no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em 24 de janeiro.

Naquela data, o colegiado condenou o petista a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Em vídeo publicado em suas redes sociais em 15 de janeiro, Bolsonaro falou sobre o envio de assessores de Lula ao país africano e questionou se a ação não seria um prelúdio da tentativa de deixar o país.

“Um ex-presidente da República tem direito a uma equipe de assessores e seguranças. O ‘Diário Oficial da União’ de hoje, dia 15 [de janeiro de 2018], 2ª feira, publica autorização de um dos seus assessores viajar no dia 23 [de janeiro] para a Etiópia. O mesmo ‘DOU’ de hoje publica autorização para 2 outros assessores de Lula também viajarem para a Etiópia”, afirmou.

E continuou: “O Lula não precisa de autorização para sair do Brasil. Ele é um cidadão como um outro qualquer. Agora o curioso: o julgamento do mesmo ocorrerá no dia 24. Estaria Lula preparando uma saída estratégica, temendo uma condenação pelo TRF-4? Forte abraço a todos.”

Lula viajaria à Adis Abeba, capital etíope, no final de janeiro de 2018 para dar palestras sobre combate à corrupção em eventos da União Africana. Porém, teve o passaporte retido por decisão da 10ª Vara do Distrito Federal e cancelou o compromisso. O despacho que autorizou a ida dos assessores à Etiópia pode ser lido aqui (PDF – 78 kB).

BOLSONARO NA EMBAIXADA DA HUNGRIA Na 2ª feira (25.mar.2024), o jornal norte-americano New York Times mostrou que Bolsonaro passou duas noites na embaixada húngara. O ex-presidente chegou ao local na noite de 12 de fevereiro e partiu na tarde de 14 de fevereiro.

A visita se deu pouco tempo depois de a PF (Polícia Federal) cumprir ao menos 33 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente no âmbito da operação Tempus Veritatis, que investiga um suposto plano de golpe de Estado.

Em imagens obtidas pelo jornal, é possível ver Bolsonaro acompanhado de seguranças e conversando com o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai.

A publicação sugere que Bolsonaro teria ido até o local para sondar a possibilidade de conseguir asilo político na Hungria. Além disso, no caso de um mandado de prisão, o ex-presidente estaria protegido dentro embaixada, que não pode ser violada pelas autoridades brasileiras. A PF confirmou ao Poder360 que investiga os motivos por trás da hospedagem.

Em nota, a defesa de Bolsonaro confirmou a veracidade das imagens e disse que esteve hospedado na embaixada, a convite, para conversar com autoridades da Hungria. Eis a íntegra do posicionamento (PDF – 387 kB).

