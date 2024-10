Em 4 meses de funcionamento, Academias Salvador registram 13,5 mil pessoas em atividades físicas ao ar livre

“A energia desse tipo de atividade é melhor, pois aproveita-se a vitamina D do sol, diferentemente das academias fechadas. Muitos buscam a atividade física não apenas para cuidar do corpo, mas também para trabalhar a mente; aqueles que enfrentam problemas de baixa autoestima encontram um espaço acolhedor, onde podem realizar suas atividades no próprio ritmo, respeitando suas limitações e individualidades”, reitera.

Patrick Caires, preparador físico da unidade do Imbuí, observa as mudanças positivas que a academia pública tem proporcionado aos moradores. “As melhorias ocorrem tanto na aparência física, que é o que muitas pessoas buscam, quanto na saúde mental. Muitos relatam que superaram quadros de depressão, transtornos de ansiedade e até dificuldades de comunicação”, afirmou.

Além das aulas de musculação, todas as unidades oferecem atividades como pilates, core training (ou core switch), yoga, funcional, muay thai, boxe, zumba, ritmos e capoeira. “Estamos aumentando o número de aulas coletivas para acomodar a demanda crescente, permitindo que as pessoas escolham entre várias modalidades”, afirma Rafael Seara, coordenador das Academias Salvador.

Atualmente, são 13 unidades das Academias Salvador, localizadas em diferentes pontos da cidade: Amaralina, São Caetano, Largo do Tanque, Av. Barros Reis, Bonfim, São Tomé de Paripe, Itapuã, Dique do Tororó, Cajazeiras, Mané Dendê, Imbuí, Boca do Rio e Calabar. Em breve, uma nova unidade será inaugurada em Narandiba.

O projeto apresenta atualmente uma taxa de ocupação de 72% referente aos usuários que realizam agendamento para os equipamentos, superando a expectativa inicial de 65%. Foram registrados cerca de 111 mil acessos, somando as entradas dos cerca de 13,5 mil alunos ativos nas academias, dos quais a maioria são mulheres (58%). Além disso, 80% do público é composto por pessoas que nunca haviam praticado atividades físicas.

As Academias Salvador, instaladas pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), já beneficiaram 13.478 pessoas em apenas quatro meses de funcionamento. Com acesso gratuito, esses espaços têm promovido mais saúde e bem-estar à população, estimulando a prática de atividades físicas ao ar livre.

Josenei Gonçalo, morador do Imbuí e frequentador da unidade desde a inauguração, enfatiza como o ambiente acolhedor da academia tem impactado sua vida.

“A musculação não é apenas para o corpo; precisamos também esvaziar a cabeça. Venho aqui, me divirto, danço e faço amizades com os jovens, que me ensinam a realizar os exercícios corretamente, junto com os professores, que são excelentes. A equipe é realmente muito boa. É uma troca valiosa, sabe? E, além disso, você acaba se sentindo um pouco mais jovem”, compartilha.

Neuza Maria, também moradora do Imbuí, se matriculou na academia há dois meses por recomendação médica, visando aprimorar a saúde.

“Estava sentindo dores na coluna e no joelho, e o médico me aconselhou a praticar exercícios físicos devido ao excesso de peso. Era fundamental fortalecer minha lombar, especialmente porque trabalho em pé. Desde que comecei, notei uma melhora significativa. Os professores aqui no Imbuí têm sido de grande ajuda; eles são excepcionais”, enfatizou.

PARTICIPAÇÃO

Os interessados devem agendar aulas pelo aplicativo MUDE, disponível na App Store e Play Store. Cada pessoa pode agendar até duas aulas diárias, desde que sejam de modalidades diferentes, apresentando um documento com foto para acesso.

As aulas têm duração de 50 minutos e capacidade limitada de alunos. O cadastro requer nome, CPF, celular, data de nascimento e um contato de emergência, além de um questionário de saúde. A idade mínima para aulas de musculação é de 15 anos – menores de 18 devem se inscrever presencialmente com um responsável – e maiores de 60 devem apresentar atestado médico para a prática de musculação.

FUNCIONAMENTO

A partir de novembro, todas as unidades irão unificar os horários de funcionamento de segunda a sexta-feira, abrindo das 5h às 9h pela manhã e das 17h às 21h no período da tarde.

Aos sábados, todas as unidades funcionarão apenas pela manhã, das 6h às 10h, enquanto aos domingos, apenas as unidades do Dique do Tororó e do Imbuí permanecerão abertas, das 6h às 9h.

Os dias mais movimentados são terça e quarta-feira, e os horários de pico são às 6h da manhã e às 17h da tarde, com uma taxa de ocupação, respectivamente, de 89,41% e 77,14%.