Em 48 horas, castores fizeram obra que Governo estava há 7 anos à espera

Em 2018, o Governo da República Tcheca iniciou um projeto para recuperar as zonas aquáticas do Parque Natural de Brdy. O objetivo era devolver humidade à região mas a proposta demorou a ganhar forma.

Durante anos, as autoridades esperaram pelas autorizações necessárias para dar início às obras, que custariam ao Governo mais de um milhão de euros.

Porém, segundo o ’20 minutos’, graças a uma família de castores, o Governo não vai ter de gastar nem um centavo.

Grupos ambientalistas que monitoravam a área relataram que foram necessários apenas dois dias para que alguns roedores construíssem barragens funcionais nas áreas certas, poupando-nos o trabalho aos humanos.

Os animais construíram as barragens em apenas 48 horas, permitindo o efeito que era desejado com o projeto do Governo. A obra concluiu-se em cerca de 48 horas enquanto a administração local lutava há mais de sete anos para obter todos os documentos necessários para iniciar os trabalhos.

Os ambientalistas afirmam que as barragens foram construídas nos locais certos e ajudarão a restaurar as zonas úmidas ao seu estado natural, proporcionando um habitat adequado para lagostins, rãs e outros animais selvagens.

