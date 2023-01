Em aceno à base, Derrite cria grupo para aumentar salário das polícias

São Paulo – O secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, determinou que um grupo formado por policiais e integrantes de seu gabinete apresente até o fim de abril um plano para recomposição salarial das forças policiais que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A determinação vai ao encontro de pautas que Derrite defendeu em seu mandato como deputado federal. Assim como seu padrinho político, Jair Bolsonaro (PL), o secretário foi militar –capitão da PM paulista – e teve sua atuação política voltada à defesa de interesses sindicais da categoria, entre elas o aumento salarial.

A proposição de uma agenda que possa agradar as bases policiais ocorre após desgaste do secretário. Derrite já foi publicamente desautorizado por Tarcísio ao dizer que a PM iria rever a política de uso de câmeras de monitoramento no uniforme dos policiais, medida que o governador também chegou a defender na campanha em busca de votos de bolsonaristas.

Nesta semana, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele também teve de recuar de declaração passada que exaltou mortes cometidas por policiais em serviço.

As câmeras são defendidas pela cúpula da PM, grupo com o qual Derrite ainda busca construir uma relação mais sólida.

O grupo de trabalho teve a composição divulgada nesta quarta-feira (25/1) no Diário Oficial do Estado. Derrite indicou delegados da Polícia Civil, oficiais da PM e membros da Polícia Técnico-científica para o grupo, que terá também seu chefe de gabinete, Paulo Maculevicius Ferreira.

A coordenação do grupo é do capitão da PM Gustavo Maciel, coordenador do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Pública da secretaria.