Em almoço com repatriados, Lula defende paz entre Israel e Hamas

Presidente defendeu a criação do Estado Palestino e disse que grupo que deixou a Faixa de Gaza será “bem tratado” no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, (no centro) com o grupo de repatriados da Faixa de Gaza e funcionários das Forças Armadas brasileiras Ricardo Stuckert/PR – 25.dez.2023

PODER360 25.dez.2023 (segunda-feira) – 14h13



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 2ª feira (25.dez.2023) que o Brasil continuará, em conjunto com outros países, “torcendo e lutando” para que se construam “medidas de paz” entre Israel e o grupo extremista Hamas. O presidente defendeu a criação do Estado Palestino e disse que é preciso libertar “urgentemente” todos que foram tornados reféns na guerra.

Lula se encontrou com os 16 brasileiros com dupla nacionalidade e 14 familiares palestinos repatriados da Faixa de Gaza. O grupo chegou a Brasília no sábado (23.dez.). É o 3º a ser resgatado da região de guerra pelas autoridades brasileiras.

“É preciso urgentemente liberar todos os reféns. E aqui no Brasil ficaremos torcendo e lutando junto a outros governos para que se construam medidas de paz entre Israel e o Hamas. […] Há muito tempo defendo a criação do Estado Palestino e continuamos brigando na ONU para que seja construído o Estado Palestino e que os povos possam viver em paz”, disse.

O petista chegou pontualmente, ao meio-dia, ao hotel de trânsito da Base Aérea da capital federal. Se deslocou do Palácio da Alvorada para o local em um helicóptero. Embora a Presidência tenha informado que Lula almoçaria com o grupo, o presidente fez apenas um discurso antes de o almoço ser servido. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Assista ao momento em que Lula deixa o hotel de trânsito (1min41s):

Em seu discurso, Lula disse que “não é humanamente possível aceitar” a morte de tantas mulheres e crianças na Faixa de Gaza, tampouco a destruição do patrimônio construído pelo povo palestino.

“Tenho certeza que aqui no Brasil vocês estarão em paz. E eu tenho certeza que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível. Eu sei que ainda tem um pessoal aqui que ainda está aguardando outros parentes serem liberados”, disse.

Lula prometeu que a diplomacia brasileira continuará conversando com os israelenses para que mais pessoas possam deixar a região. “Enquanto ainda estiver alguém na Faixa de Gaza querendo vir para o Brasil, estamos à disposição para ir busca-los”, disse.

O presidente pediu ao grupo para não perderem a “esperança na paz” e para terem certeza de que “o Brasil é o lugar onde judeus e palestinos vivem em paz e harmonia”. O petista desejou ainda que o grupo possa encontrar “felicidade”.

“Vocês sabem que nós, cristãos, comemoramos hoje o dia do nascimento de Jesus Cristo. Hoje é dia de muita confraternização e eu quero que vocês tenham um almoço muito tranquilo, que nós vamos continuar cuidando de vocês da melhor forma possível”, disse.