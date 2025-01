Em amistoso preparatório para o Baianão, Sub-20 do Bahia perde para o Jequié

O time sub-20 do Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Jequié em amistoso realizado neste domingo (5), no Centro de Treinamento do Fluminense de Feira, em Feira de Santana. O único gol da partida foi marcado pelo jogador Wanderson.

Sob o comando do técnico Leonardo Galbes, o Tricolor entrou em campo desfalcado. Não participaram da partida os atletas Marcos Victor (zagueiro), Ryan e Caio Roque (laterais), David Martins (meia), além dos atacantes Ruan Pablo e Everton Moraes, que se apresentaram ao elenco na última semana.

A equipe titular foi formada por Gabriel, Kauã Davi, Daniel, Dodô e Rafael; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Juninho e Gustavo Ulguim.

Agora, o Bahia intensifica os preparativos para o Campeonato Baiano. A estreia no estadual será no próximo domingo (12), às 16h, contra o Jacuipense, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O clube optou por utilizar uma equipe alternativa nas três primeiras rodadas do Baianão, já que o time principal estará em pré-temporada na cidade de Girona, na Espanha.