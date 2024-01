Em Angra, Bolsonaro é informado sobre operação da PF contra Ramagem

Rafaela Felicciano/Metrópoles

1 de 1 Presidente Jair Bolsonaro conversa ao celular no planalto – Foto: Rafaela Felicciano/MetrópolesO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi informado por auxiliares logo cedo, nesta quinta-feira (25/1), sobre a operação da Polícia Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin.

Bolsonaro recebeu a informação por telefone direto de Angra dos Reis, cidade do litoral do Rio de Janeiro onde o ex-presidente passa férias e onde receberia o próprio Ramagem e outros aliados nos próximos dias.

Ramagem planejava viajar a Angra no fim de semana para prestigiar, ao lado de Bolsonaro, o lançamento da pré-candidatura do empresário bolsonarista Renato Araújo à prefeitura do município pelo PL.

Segundo aliados, a reação de Bolsonaro à operação foi muito ruim. Para o ex-presidente, seria uma “perseguição” da PF a Ramagem na tentativa de inviabilizar a candidatura do deputado a prefeito do Rio.

Ramagem foi um dos alvos da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o uso de um sistema de monitoramento ilegal de autoridades brasileiras pela Abin durante o governo Bolsonaro.

