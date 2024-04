Em ato, Malafaia pede renúncia de comandantes das Forças Armadas

Pastor afirma que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica devem deixar os cargos “se honram a farda que vestem”

O pastor Silas Malafaia (esq.) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (dir.) durante o ato em Copacabana neste domingo (21.abr.2024) reprodução/YouTube – 21.abr.2024

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (21.abr.2024) no Rio, disse que os 3 comandantes das Forças Armadas deveriam renunciar “se honram a farda que vestem”.

Para Malafaia, o general Tomás de Paiva (Exército), o almirante Marcos Olsen (Marinha) e o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) devem deixar os cargos por se omitirem diante do que chama de “perseguição” do STF (Supremo Tribunal Federal) contra militares.

“Se esses comandantes militares honram a farda que vestem, renunciem aos seus cargos. E que nenhum outro general de 4 estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado”, afirmou o pastor.

Malafaia defendeu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, preso em maio de 2023 na investigação sobre dados falsos nos cartões de vacinação contra a covid-19 de Bolsonaro e acusado de comandar um suposto esquema de caixa 2 no Planalto. Cid também é um dos principais pivôs de outras investigações que rondeiam o ex-presidente.

“Coronel Cid, um dos mais brilhantes militares. O chefe dele deu nota máxima para ele ser promovido. A carreira deste brilhante oficial sendo detonada por este ditador”, disse Malafaia em referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

O pastor afirmou que alguns militares “estão sendo tratados como delinquentes pela Polícia Federal”, e pediu que senadores abram um processo de impeachment contra Moraes.

