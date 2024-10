Em Brumado, pássaros silvestres são resgatados em local suspeito de venda

A Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreendeu pássaros silvestres ameaçados de extinção durante rondas ostensivas no bairro Urbis II, em Brumado, na última quarta-feira (16).

Os pássaros foram devolvidos à natureza em uma área de proteção ambiental no município. Uma mulher foi levada à Delegacia Territorial de Brumado, juntamente com todo o material apreendido. A Polícia Civil está investigando o caso. As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.