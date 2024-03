Em busca de dinheiro, Trump se encontra com Elon Musk

Segundo o jornal “The New York Times”, o ex-presidente está procurando novos doadores para sua campanha à Casa Branca

O ex-presidente dos EUA Donald Trump (esq.) e o empresário Elon Musk (dir.) Fotos: Gage Skidmore (via WikimediaCommon – 22.ago.2018) e Ministério das Comunicações (21.mai.2022)

PODER360 6.mar.2024 (quarta-feira) – 3h56



O ex-presidente dos EUA Donald Trump se encontrou com o empresário Elon Musk no domingo (3.mar.2024) em Palm Beach, na Flórida, segundo a imprensa norte-americana. O jornal The New York Times disse ter conversado com 3 pessoas informadas sobre o assunto, que declararam que a reunião contou também com a presença de alguns doadores do Partido Republicano.

Conforme a publicação, Trump está em busca de mais doações para sua campanha e espera ter uma reunião individual com o bilionário em breve. Musk tem, segundo o ranking da Bloomberg Billionaires Index, um patrimônio líquido de US$ 198 bilhões.

Musk já fez doações a candidatos republicanos e democratas ao longo dos anos. Suas empresas, como a Tesla e a SpaceX, beneficiaram de contratos e subsídios do governo federal. A SpaceX tem, atualmente, parceria com a Nasa, a agência espacial norte-americana

O empresário já criticou tanto Trump como o atual presidente dos EUA, Joe Biden. Em 2017, por exemplo, disse que a decisão de Trump de retirar os EUA do Acordo de Paris era ruim para o país. Na época, ele se afastou de 2 conselhos consultivos empresariais.

“As alterações climáticas são reais. Deixar [o Acordo de] Paris não é bom para a América nem para o mundo”, escreveu em seu perfil no X (que na época ainda se chamava Twitter).

Ultimamente, Musk vem criticando a política do governo de Biden no campo da imigração. Segundo o bilionário, elas equivalem a uma “traição”.

Ele escreveu no X na 2ª feira (4.mar.2024): “Eles [democratas] estão importando eleitores. É por isso que grupos de extrema-esquerda lutam tanto para acabar com os requisitos de identificação de eleitor, sob o pretexto absurdo de proteger o direito de voto”.

Uma pessoa próxima a Musk, que falou sob condição de anonimato ao The New York Times, disse que se o empresário apoiar Trump, suas opiniões sobre a imigração terão sido um motivador significativo.