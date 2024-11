Em busca de recuperação no Brasileirão, Galo visita o Athletico-PR

Após maratona de jogos contra o Flamengo, o Atlético-MG visita o Athletico-PR em jogo atrasado, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Em busca de recuperação após sequência complicada, o Galo precisa sair da Ligga Arena com vitória para tentar garantir vaga na Libertadores sem depender da final contra o Botafogo.

Na 10ª posição da tabela, o Atlético vem de quatro jogos sem vitória e de derrota na final da Copa do Brasil para o duelo deste sábado (16/11), às 18h30, contra o Furacão. Do outro lado, o adversário paranaense está na zona de rebaixamento e busca recuperação na reta final do Brasileirão.

Com 34 pontos, o Athletico-PR figura apenas na 18ª colocação e pode deixar o Z4 caso vença o Galo. O triunfo levaria o Furacão aos 39 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que aparece na 12ª posição da tabela.

Vaga na Libertadores

Após derrota na final da Copa do Brasil diante do Flamengo, o Galo tem apenas duas oportunidades para se garantir na Libertadores de 2025. Com 42 pontos, o Atlético-MG precisa fazer contas complicadas para chegar ao G4 do Brasileirão ou garantir o título de campeão da Liberta sobre o Botafogo.

O Galo disputa a final da competição continental contra o Glorioso no próximo dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. O campeão garante, automaticamente, vaga na Libertadores do próximo ano, fator que pode assegurar o Atlético no torneio em 2025.

No entanto, caso a vitória na Libertadores não venha, o Atlético contaria com a abertura de mais duas vagas para a competição, devido à presença de Flamengo e Botafogo no G4, posição que garante acesso à fase de grupos do torneio em 2025. Para isso, o time mineiro precisa subir da 10ª posição para a 8ª, ocupada pelo Bahia, com 46 pontos.

Caso garanta a vitória na Ligga Arena, o Atlético-MG chegaria aos 45 pontos e assumiria a 9ª posição do Brasileirão, ficando a apenas um ponto de distância do Bahia, no G8. Desta forma, o triunfo contra o Furacão é imprescindível na luta do Galo por uma vaga na Libertadores.