Em Camaçari, Jerônimo despista projeção para 2026 e fala em resposta na Justiça após campanha de 2° turno

Ao lado de Luiz Caetano e outras figuras petistas, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), posou para apoiadores no Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária, neste domingo (27), e falou sobre a importância do município para o estado. Em entrevista coletiva, Jerônimo despistou comentários sobre a próxima eleição em 2026 e se definiu como “comprometido” com o povo de Camaçari.

“Estamos aguardando que esse resultado de Camaçari possa trazer uma resposta concreta, qualidade de vida de Camaçari, nós não temos outro objetivo. A eleição de Caetano e da Pastora Déa significa isso. O Lula disse que quando esteve aqui, tinha interesse em querer fazer uma parceria. Camaçari não pode ficar ilhada, sem uma parceria com o Governo do Estado, com o Governo Federal, e a eleição de Caetano é a oportunidade que nós temos, eu me comprometi aqui e vou cumprir”, afirma.

Além das previsões de vitória, o governador falou ainda sobre os embates políticos entre os dois grupos que disputam o segundo turno no município. Em sua fala, Jerônimo ressalta que os rivais fazem “política suja”.

“[…] A outra expectativa é que eles fazem com uma política suja, porca e eu espero que a gente possa ter na Justiça, ainda mesmo com a vitória de Caetano, que eles possam responder na Justiça. Caetano vai chegar para trabalhar e arrumar a prefeitura, mas ele tem obrigação de passar limpo todas as mazelas, todas as porcarias que o grupo que está fez, para que Camaçari possa ver como é que os oito anos foram conduzidos”, ressalta o gestor estadual.