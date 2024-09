Em cartas, Lula e Ibaneis convidam papa Francisco a visitar Brasília

O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, irá se reunir com o papa Francisco, no início do mês que vem, na segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, no Vaticano.

Na bagagem, o cardeal leva três cartas de autoridades brasileiras: uma assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outra de autoria do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e uma terceira escrita pelo próprio arcebispo. As três têm o mesmo tema: um convite para o pontífice visitar Brasília em julho do ano que vem.

A coluna teve acesso a uma das cartas. “Nossa admirável cidade foi fundamentada na justiça e na fraternidade e tem São João Dom Bosco como um de seus padroeiros, o qual teve sonhos proféticos com a localização da Capital no século XIX, prevendo uma terra prometida e repleta de riquezas”, afirma.

“Lar ecuménico para todos os tipos de fiéis, nossa cidade — que tem a satisfação de celebrar, com a Arquidiocese de Brasília, o Jubileu de 65 anos em 2025 — dispõe de ampla estrutura para receber sua ilustre visita e se alegra com a oportunidade de ser presencialmente abençoada por Vossa Santidade”, completa.

Visita em 2013 Francisco esteve no Brasil apenas uma vez, em 2013, meses após ser anunciado papa. Na ocasião, o religioso participou da Jornada Mundial da Juventude – um dos maiores eventos católicos do mundo.

O papa visitou o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, celebrou uma missa e rezou diante de Nossa Senhora Aparecida. Depois, teve extensa agenda no Rio de Janeiro, onde celebrou missas e abençoou o povo.