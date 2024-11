Em caso “único”, teste caseiro revela que bebês foram trocadas há 50 anos

Duas mulheres no Reino Unido descobriram que foram trocadas na maternidade após um teste de DNA caseiro revelar resultados inesperados. A descoberta começou em 2021, quando um homem, identificado como Tony, fez o teste e constatou que tinha uma irmã, mas o DNA não correspondia à mulher com quem ele cresceu.

Tony encontrou nos resultados o nome de outra mulher, chamada “Claire” (nome fictício), e entrou em contato com ela. Claire também havia feito o teste e percebeu que tinha um familiar desconhecido. Depois de conversarem, os dois descobriram que Claire e Jessica, a mulher que Tony conhecia como irmã, nasceram no mesmo hospital em 1967.

O Serviço Nacional de Saúde britânico informou que não havia registros de trocas de bebês até então, considerando o caso “complexo”. Claire se encontrou com Tony e sua família, e rapidamente percebeu semelhanças físicas com Joan, a mãe de Tony. Ela também descobriu que era um dia mais velha do que acreditava, revelando que seus documentos estavam incorretos.

Após essa situação “única”, Tony entrou em contato com o serviço de saúde, que reconheceu o “terrível erro”. Agora, um acordo de compensação está sendo negociado entre as partes.

Leia Também: Enem: candidato é ‘empurrado’ por baixo de portão