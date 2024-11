“Em choque”, diz homem que teve dados usados em trama para matar Moraes

A pacata vida do dono de escritório de contabilidade Lafaiete Teixeira mudou completamente na manhã dessa terça-feira (19/11). O goiano viu seu nome envolvido em um engenhoso plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que foi divulgado pela Polícia Federal.

A tramoia usou os dados de Lafaiete para cadastrar o telefone que foi usado para comandar a operação operação Punhal Verde Amarelo em 15 de dezembro de 2022.

“Estou em choque”, disse Lafaiete em entrevista ao Metrópoles. Ele contou que só descobriu que teve os dados pessoais utilizados após a divulgação da investigação da PF. “Comecei a receber ligações”, disse. “No momento, estou com medo. Não sei o que pode acontecer”, completou.

O nome de Lafaiete para o esquema, contudo, não foi aleatória. Dias antes de cadastrar um telefone, o tenente-coronel Rafael Oliveira e o verdadeiro Lafaiete Teixeira Caitano se envolveram em um acidente de trânsito a 600 metros do restaurante Sete Curvas, no município de Santo Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal.

Na época dos fatos, Rafael de Oliveira era major, mas foi promovido pelo Exército Brasileiro ao cargo de tenente-coronel em 19 de dezembro de 2023 – um ano após protagonizar o plano de matar autoridades brasileiras.

Dinâmica do acidente

Lafaiete saía de Valparaíso de Goiás com destino a Anápolis às 22h15 em 24 de novembro de 2022. A pista estava molhada após uma chuva no local e parte da via estava bloqueada porque já tinha ocorrido um acidente com carreta, que ficou presa a uma ponte. Um guincho fazia a sinalização no local.

Na mesma via, Rafael conduzia um Volkswagen modelo T Cross, com a placa RMG6A61. “O VW Tcross do Rafael estava em baixíssima velocidade passando pelo local do acidente. Foi quando eu passei pela curva e vi que o veículo T Cross estava quase parado. Não consegui frear a tempo de evitar a colisão, no momento depois do acidente conversamos e acionamos a seguradora para retirar os veículos da via”, esse trecho foi declarado por Lafaiete em um boletim de ocorrência, feito on-line, em 6 de dezembro por Lafaiete à Polícia de Civil de Goiás (PCGO).

Nas investigações, a Polícia Federal identificou que Rafael de Oliveira havia alugado o carro com a mesma placa no aeroporto de Goiânia. A retirada foi feita em 21 de novembro de 2022 às 16h40 e a devolução quatro dias depois – em 25 do mesmo mês.

Investigação

As investigações extraíram dados do aplicativo Signal instalado em aparelho telefônico apreendido com Rafael de Oliveira. A polícia foi atrás da relação do nome Lafaiete Teixeira com coronel.

No aparelho, encontraram uma fotografia armazenada no celular do tenente-coronel da imagem da CNH do contador. Como as pontas dos dedos de quem segurava a CNH estavam à mostra, a PF encaminhou a imagem para o Instituto Nacional de Identificação (INI) para passar por perícia.

No laudo papiloscópico, foi possível identificar que as impressões papilares do dedo indicador esquerdo coincidem com as digitais de Rafael Martins de Oliveira.

Após a confirmação de que o oficial do Exército Brasileiro tinha em posse os dados do homem, a PF buscou os metadados (o local e o horário) da fotografia. Pelas coordenadas, a imagem foi capturada em um trecho da BR-060, no sentido Brasília-Goiânia.

A galeria de Rafael tinha uma outra imagem registrada apenas um minuto após a captura da CNH. Era o CRLV de um carro no nome de Lafaiete. A fotografia também foi feita nas mesmas coordenadas que a anterior.

Com essas informações, a PF fez buscas em bancos de dados e encontrou o boletim de ocorrência que Lafaiete registrou dias após o acidente, que coincidia com o horário e o local da fotografia.

“Considerando todas essas informações, a equipe de investigação solicitou, junto à operadora de telefonia TIM S/A, os dados cadastrais do terminal telefônico (61) 98178-9891 associado ao codinome “teixeiralafaiete230”. Em resposta, a empresa confirmou que o referido terminal telefônico foi cadastrado no dia 8/12/2022, exatamente em nome de Lafaiete Teixeira Caitano, condutor envolvido no mencionado acidente”, destaca o relatório da Polícia Federal.

No relatório da Polícia Federal, a investigação concluiu que Lafaiete não tinha nada a ver com a operação nem mesmo com a trama envolvendo um atentado ao ministro do STF.

“A investigação chegou à conclusão de que Rafael de Oliveira utilizou os dados de Lafaiete Teixeira Caitano, terceiro de boa-fé, para habilitar número telefônico que, posteriormente, foi utilizado na ação clandestina do dia 15 de dezembro de 2022”, acrescenta.

“Essa conclusão converge com o processo de ‘anonimização’, técnica prevista na doutrina de Forças Especiais do Exército que possui como finalidade não permitir a identificação do verdadeiro usuário do prefixo telefônico. Além dessa associação direta com a utilização ilícita dos dados de Lafaiete Teixeira, outros indícios demonstram a participação pessoal de Rafael de Oliveira na ação do dia 15 de dezembro de 2022”, completa.

Outros nomes

Apenas no telefone usado por Rafael, foi possível identificar que fez o uso de 1.423 linhas em um período de sete meses. Lafaiete não foi a única pessoa que teve seu nome usado para esconder o envolvimento dos militares treinados na operação que tinha o objetivo de matar o ministro do STF. Os integrantes usaram nomes de países como codinomes na ação criminosa. A polícia identificou os seguintes números:

– (61) 981790629 (usado por “Áustria”): habilitado em 3/12/2022, às 14h em nome de Alexsandro Barros de Carvalho, residente em Maceió (AL). O fim do vínculo ocorreu no dia 8/11/2022 às 20h49min. Os levantamentos realizados indicam que a pessoa de Alexsandro não tem qualquer relação com os fatos investigados. “Possivelmente, seus dados pessoais foram utilizados pela organização criminosa para anonimizar o real utilizador do terminal telefônico”, destaca.

– (61) 98179-0643 (usado por “Brasil”): cadastrado em 3/12/2022 às 14h05min em nome de Arão Edmundo da Silva, residente em Salvador (BA). “Assim como nos demais casos, não há indicativos de participação de Arão nos eventos investigados, tendo sido seus dados cadastrais utilizados de forma ilícita para ocultar a pessoa que verdadeiramente utilizou o número de telefone para a prática de crimes. Da mesma forma, a habilitação do chip ocorre em data compatível aos fatos investigados.

A Operadora TIM S.A. também informou que o telefone (61) 98177-9551, cadastrado no nome de Rodrigo Bezerra de Azevedo, utilizou o aparelho com IMEI 866876054007110 (aparelho modelo REDMI 10 PRIME) no dia 24 de dezembro de2022. Este é o mesmo aparelho utilizado na ação de do dia 15 de dezembro de 2022 com a linha (61) 98179-0643, utilizada pelo usuário “Brasil” no aplicativo SIGNAL e membro do grupo “Copa 2022”. Ou seja, nove dias após a ação clandestina para, possivelmente, prender o Ministro Alexandre de Moraes ,o telefone de IMEI: 866876054007110 foi associado ao telefone (61) 98177-9551, cadastrado em nome de Rodrigo Bezerra, major de Infantaria que servia no Comando de Operações Especiais e amigo de confiança de Rafael de Oliveira.

A investigação entendeu que Rafael de Oliveira e Rodrigo Bezerra são amigos. Os dois faziam parte do grupo “Dossss!!!!” administrado por Mauro Cid.

– (61) 98179-0635 (usado por “Gana”): cadastrado em 3/12/2022 às 14h16min em nome de Arão Edmundo da Silva, residente em Salvador (BA). Os dados já tinham usados para cadastrar o codinome Brasil.

– (61) 98179-0624 (usado por “Argentina 2”): cadastrado na empresa TIM S/A também em 3/12/2022 às 13h59min em nome de Adeildo Ferreira dos Santos, residente em Patrocínio (AL). Da mesma forma, os investigados utilizaram de forma ilícita dados cadastrais de terceiros para esconder os verdadeiros usuários dos terminais telefônicos, não havendo indicativos da participação de Adeildo na organização criminosa ora investigada;

– (31) 97208-2033: utilizado pelo investigado Rafael Martins de Oliveira , associado ao usuário “Diogo Bast” no grupo do aplicativo Signal denominado “Copa 2022″. Pelo contexto das trocas de mensagens, Rafael de Oliveira utilizou o codinome “Japão” na ação clandestina.

Conforme os dados fornecidos pela operadora de telefonia VIVO S/A, o militar habilitou o referido número na data de 24/06/2022, em nome de Luís Henrique Silva do Nascimento, residente em Belo Horizonte (MG). O IMEI: 862583011365940 utilizado para habilitação do chip vinculado a linha telefonia (31) 97208-2033 corresponde ao aparelho celular modelo One Touch 307G da fabricante Alcatel.

Após requisição policial, a empresa VIVO S/A revelou que durante o período de 27/05/2022 a 10/12/2022, o referido aparelho de telefone celular (IMEI: 862583011365940) foi utilizado por 1.423 linhas telefônicas.

A investigação apontou que todos os telefones foram habilitados em 3 de dezembro de2022, em horários próximos, praticamente de forma sequencial”, todos na Loja Americana, em Uberlândia (MG).

Operação Contragolpe

A Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, foi autorizada por Alexandre de Moraes. A ação visa desarticular organização criminosa que teria planejado golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República e atacar o STF.

Segundo a PF, havia um planejamento operacional, denominado “Punhal Verde e Amarelo”, para matar Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

A operação mira os “kids pretos”, que seriam militares da ativa e da reserva. Além deles, um policial federal foi preso.

Um dos alvos é o general da reserva Mário Fernandes, que foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro e assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, até março deste ano.

A Polícia Federal (PF) revelou que o general, preso na Operação Contragolpe, incluiu no documento denominado “Punhal Verde e Amarelo”, quais munições seriam usadas no plano para matar Moraes.

Outros “kids pretos” presos:

Tenente-coronel Helio Ferreira Lima

Tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo

Tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira

Também foi preso o policial federal Wladimir Matos Soares.

Arsenal

Segundo a PF, “a lista com o arsenal previsto revela o alto poderio bélico que estava programado para ser utilizado na ação”.

“As pistolas e os fuzis em questão (‘4 Pst 9 mm ou .40” e “4 Fz 5,56 mm, 7,62 mm ou .338’) são comumente utilizados por policiais e militares, inclusive pela grande eficácia dos calibres elencados”, revela a PF.

A PF destaca, ainda, que o arsenal previsto é composto de “armamentos de guerra comumente utilizados por grupos de combate”.

Ainda de acordo com a PF, a primeira arma listada era uma M249, “uma metralhadora leve altamente eficaz, projetada para fornecer suporte de fogo em combate”.

A segunda era uma arma projetada para disparar granadas de fragmentação ou munições especiais de 40mm, “que fornece capacidade de fogo indireto e versatilidade em termos de tipos de munição”.

E, por fim, o terceiro armamento era AT4, um lança-rojão, utilizado “principalmente por forças armadas e de segurança para combate a veículos blindados e estruturas fortificadas”.

Lista de itens previstos

Seis coletes à prova de balas;

12 granadas;

Quatro pistolas;

Rádios de baixa frequência;

Seis telefones celulares descartáveis;

Quatro fuzis, além de munição não rastreável;

Uma metralhadora, um lança-granadas, um lança-rojão, também com munição não rastreável.

O “Punhal Verde e Amarelo” detalhou que seriam necessárias seis pessoas para a execução pretendida, de acordo com o “copa 2022”, nome dado pelos investigados para o plano de matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

O documento ainda versava sobre a análise de riscos e impactos da ação, possível ocorrência de “baixas aceitáveis”.