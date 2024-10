Em comemoração da vitória de Caetano, Jerônimo e Rui endossam “nacionalização” da eleição em Camaçari

Presente na comemoração da eleição de Luiz Caetano (PT) no segundo turno das eleições em Camaçari, neste domingo (27), o governador Jerônimo Rodrigues celebrou o resultado e atribuiu a vitória a um “projeto de grupo” liderado pelo presidente Lula. O governador, que também esteve presente na votação, ao lado de Caetano, durante a manhã afirmou que “Camaçari está liberta”.

“Quero registrar aqui a minha alegria, a alegria de estar celebrando a vitória de um projeto da Bahia. O projeto de Lula é um projeto nacional, nós temos um modelo de governar, modelo de cuidar das pessoas. Aqui não tem nenhum [integrante] desse grupo tem interesse com projetos pessoais, empresariais. Em todo momento da campanha o debate foi esse e isso machucou bastante eles. A democracia venceu, Camaçari hoje se encontra liberta”, definiu o gestor estadual, em entrevista coletiva.

Com relação aos ataques entre os grupos durante a campanha, Jerônimo ressaltou o aumento da margem de vitória entre o primeiro e o segundo turno. “Nós vimos uma máquina operando o tempo inteiro contra um projeto que é esse, vitorioso no primeiro turno com 596 votos e hoje com 2.902 votos. Então nós quadruplicamos os votos [de vantagem] mesmo tendo uma máquina contrária, agora é hora de celebrar”, conclui.

Também ao lado de Caetano, o ministro da Casa Civil, Rui Costa compareceu a festa na Avenida Comercial, em Camaçari e ressaltou que a vitória seria um presente ao presidente Lula, que compareceu no município durante a campanha eleitoral e comemora 79 anos neste domingo.

“Antes de mais nada, é o presente do dia do aniversário do presidente Lula. Segundo, é um grito de liberdade de Camaçari, Camaçari gritou em alta emoção. Essa cidade não é o quintal de Salvador. Não adianta centenas e centenas de ônibus de carros timbrados de Salvador, toda a máquina pública e o dinheiro público aplicado para tentar continuar dominando a política em Camaçari. O povo de Camaçari gritou liberdade e independência”, defende.