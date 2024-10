Em comício de Caetano, Jaques Wagner define expectativa para eleição: “Quem vai trabalhar no dia da eleição aí?”

Em discurso durante comício de Luiz Caetano (PT) em Camaçari, o senador Jaques Wagner calibrou as expectativas para o segundo turno da eleição e defendeu que os petistas deveriam declarar seu posicionamento no dia da votação, buscando mais votos. “Quem vai trabalhar no dia da eleição aí?”

Em meio uma multidão de apoiadores na Avenida Comercial, no Centro de Camaçari, Wagner declarou: “Vamos lá, pede o papel, vamos distribuir, vamos conversar, não vamos ofender ninguém, porque nós não precisamos ofender ninguém para ganhar o voto, vamos falar bem de Caetano e do projeto de Caetano, de Jerônimo e de Lula para o Brasil e para a Camaçari”.

Foto: Divulgação / PT

“Tem que trabalhar, porque se vocês estiverem na rua com essa camiseta C13 ou com o número 13, nós vamos ganhar mais um, mais dois, mais dez, mais mil votos e vamos festejar domingo”, concluiu o ex-governador do estado. Em sua fala, Jaques Wagner também clamou o agradecimento ao presidente Lula, pelo comparecimento no município.