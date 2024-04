Em Conquista, ACM Neto participa de lançamento da pré-candidatura de Sheila e anuncia filiação de quatro vereadores

Foto: Divulgação

ACM Neto e a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil) 05 de abril de 2024 | 21:25

O vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, participou nesta sexta-feira (5), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, do lançamento da pré-candidatura à reeleição da prefeita Sheila Lemos (União Brasil).

Intitulado “Grande Ato de Filiação do União Brasil”, o encontro aconteceu no Espaço Rafiki. Na oportunidade, Neto anunciou a filiação de quatro vereadores ao partido: Luis Carlos Dudé, Edjaime Rosa (Bibia), Adinilson Pereira e Nildo Freitas.

“Há um reconhecimento da população, que vem sendo demonstrado em respaldo político. Sheila está construindo um amplo arco de alianças partidárias que serão decisivas e fundamentais em outubro deste ano. Hoje, aqui, um dia muito especial para o União Brasil, estamos filiando quatro vereadores de mandato, diversos pré-candidatos fortes no partido”, disse.

Neto demonstrou confiança na vitória de Sheila em outubro. “A gente já tinha esse levantamento interno que apontava Sheila na liderança. Isso demonstra o resultado do seu trabalho durante esses anos à frente da Prefeitura”, contou.

Nos últimos três dias, durante o período de encerramento da janela partidária, houve também filiações importantes para o União Brasil em Simões Filho e Lauro de Freitas, além de outras grandes cidades. O prazo de filiação partidária para os interessados em disputar as eleições de outubro (prefeito e vereador) termina neste sábado (6).

