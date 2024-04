Em Conquista, PP indica João Cesar como pré-candidato a vice na chapa da prefeita Sheila Lemos

Foto: Divulgação

João Cesar Guimarães e Mario Negromonte Jr. 10 de abril de 2024 | 17:25

O presidente do Progressistas (PP) em Vitória da Conquista, empresário João Cesar Guimarães, se reuniu na terça-feira (9), em Brasília, com o presidente estadual do partido, deputado federal Mario Negromonte Jr. Na oportunidade, o parlamentar reafirmou o apoio à reeleição da prefeita Sheila Lemos (União Brasil), com sua indicação para a vaga de vice-prefeito.

João Cesar, que é empresário no município – com negócios na área de construção civil, terraplanagem, reflorestamento e pecuária -, pretende estrear este ano na política, oferecendo seu nome para fortalecer a reeleição da atual prefeita de Vitória da Conquista. “Me preparei para este momento, para trabalhar junto com Sheila no avanço econômico e social de nosso município”, diz ele.

Além de conversar sobre a chapa majoritária, João Cesar debateu com Negromonte Jr. o projeto para a eleição de vereador. Eles conversaram sobre a formação da chapa de pré-candidatos à Câmara e o plano de ação para eleger uma expressiva bancada.

Outro tema tratado foi a possibilidade de mais investimentos no município. O parlamentar se comprometeu a buscar recursos e direcioná-los para a área de saúde de Conquista. “Nosso município, por ser um polo regional, termina recebendo um enorme contingente de pessoas de outras cidades, que buscam atendimento especializado, necessitando de mais investimento para melhorar o serviço em quantidade e qualidade”, ressaltou João Cesar.

