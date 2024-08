Em Convenção Democrata, Kamala é oficializada candidata: “Honrada”

Kamala Harris foi oficializada como candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos durante o segundo dia da Convenção Nacional Democrata, nesta terça-feira (20/8), em Chicago (EUA).

A vice-presidente, que já havia obtido apoio suficiente após o anúncio de retirada do presidente Joe Biden da corrida presidencial, foi consagrada pelos delegados do partido em uma votação realizada de forma virtual no início do mês.

Visivelmente emocionada, Kamala agradeceu o apoio durante um comício em Milwaukee, Wisconsin.

“Nós estamos honrados em sermos seus indicados. Essa é uma campanha pelo poder do povo, e juntos nós vamos traçar um novo caminho pela frente: um futuro pela liberdade, oportunidade e fé. Então, para todo mundo em Chicago e ao redor dos EUA, obrigada!”, declarou a candidata.

Votação dos delegados O processo de votação dos delegados, que começou pelo estado de Delaware e seguiu em ordem alfabética, ocorreu em um clima festivo.

Cada estado aproveitou a ocasião para destacar suas particularidades e os temas que consideram essenciais na eleição, como os direitos reprodutivos das mulheres.

A votação foi encerrada pelos estados de Minnesota e Califórnia, este último representado por Gavin Newsom, governador e figura proeminente do partido, que chegou a ser cogitado como adversário de Kamala na disputa pela vaga de Biden.

Apoio unânime A decisão de realizar uma votação virtual, tomada quando Biden ainda era o principal nome dos democratas, tinha como objetivo acelerar o processo antes da convenção.

Pelas regras, os 3.905 delegados conquistados por Biden durante as primárias estavam liberados para votar em quem julgassem melhor.

Com o apoio de 1.976 delegados necessários para a indicação, Kamala Harris consolidou sua posição com o forte respaldo de líderes do partido.

Ao todo, 3.936 delegados participaram do processo, incluindo membros do Congresso, governadores e líderes partidários em nível estadual e local.

O endosso unânime da candidatura de Kamala marca um momento histórico para o Partido Democrata, que agora se prepara para a disputa pela Casa Branca.