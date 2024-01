Em conversa com dono de heliponto, piloto de helicóptero que sumiu em Ilha Bela relatou dificuldades

A Força Aérea Brasileira continua nesta quarta-feira, 3, as buscas pelo helicóptero desaparecido na tarde do último domingo, 31, na virada do ano para 2024, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. A bordo estavam quatro pessoas: uma mulher de 46 anos, sua filha de 20 anos, um amigo da família que teria sido responsável pelo convite para que eles assistissem a queima de fogos do litoral de São Paulo e o piloto deste helicóptero. A mulher de 46 anos fez postagens nas redes sociais em que mostrava esse amigo da família e o piloto na parte da frente deste helicóptero. A jovem de 20 anos chegou a trocar mensagens com o namorado e com alguns parentes em que relatou que as condições do tempo estavam ruins e que, por isso, eles pretendiam retornar. Essa mesma mensagem foi também relatada pelo piloto do helicóptero, que conversou por meio de áudios com o dono do heliponto onde eles pretendiam pousar.

Agora, as buscas se concentram na Serra do Mar e na região de Caraguatatuba, de acordo com informações da Força Aérea Brasileira. O segundo Esquadrão do 10º grupo de aviação foi acionado para reforçar essas buscas por meio da aeronave SC-105 Amazonas, que inclusive é considerada de alta tecnologia capaz de realizar buscas por terra e também por mar. Além disso, esse equipamento possui a capacidade de identificar ondas de calor, ou seja, poderia identificar caso essa aeronave tenha ficado encoberta pela vegetação local.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, às 13h15 do dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela, mas desde então está desaparecida. O grupo estava indo para Ilhabela para passar o Réveillon quando perdeu contato com as torres de comando. O alerta para as buscas foi feito horas depois da decolagem, às 22h30 da véspera do Ano Novo. Até o momento, não há novidades sobre o paradeiro do helicóptero. A Polícia Militar recebeu o alerta sobre o desaparecimento por volta das 22h40. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão não possui autorização para realizar táxi aéreo.