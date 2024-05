Em conversa com Lula, Erdogan se solidariza com situação no RS

Presidente turco confirmou ida à Cúpula do G20 em novembro, no Rio; os 2 líderes também trataram dos conflitos em Gaza e na Ucrânia

Lula (foto) agradeceu a Erdogan por carta enviada sobre a situação no Estado. No documento, o presidente da Turquia prestou condolências aos parentes das vítimas, ao petista e à nação brasileira, e desejou recuperação aos feridos da tragédia Ricardo Stuckert/PR – 14.out.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta 5ª feira (9.mai.2024) com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Na conversa, o líder turco prestou solidariedade às vítimas do Rio Grande do Sul.

Lula agradeceu a Erdogan por carta enviada sobre a situação no Estado. No documento, o presidente da Turquia prestou condolências aos parentes das vítimas, ao petista e à nação brasileira, e desejou recuperação aos feridos da tragédia.

“Com profundo pesar, tomei conhecimento da perda de muitas vidas humanas e dos danos causados pelas enchentes e deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul. Em nome da Turquia, gostaria de expressar nossa solidariedade à nação brasileira neste momento difícil. Aproveitando esta oportunidade, estendo minhas sinceras condolências aos parentes das vítimas, a Vossa Excelência e à amistosa nação brasileira, em nome de minha nação e em meu próprio nome, e desejo rápida recuperação aos feridos”, escreveu.

Na conversa, Erdogan também confirmou que virá ao Brasil para a Cúpula do G20 (grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia), em 18 e 19 de novembro, no Rio. No evento, ele deve se encontrar presencialmente com Lula.

O presidente brasileiro e o turco também trataram sobre a situação na Faixa de Gaza e a guerra entre e a Rússia e a Ucrânia.

Segundo o Palácio do Planalto, ambos “manifestaram afinidade em suas posições” sobre negociações de paz e sobre a defesa de um cessar-fogo nos 2 conflitos. Os líderes também defenderam a criação de um Estado independente da Palestina.