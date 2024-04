Em derrota do São Paulo, Luciano sai do banco, marca e quebra recorde

Na derrota contra o Talleres por 2×1, na estreia da Libertadores, o gol do São Paulo foi marcado por Luciano, que mais uma vez saiu do banco para ajudar o Tricolor paulista. Esse foi o gol de número 17 como suplente, e Luciano se tornou o jogador suplente com mais gols na história do clube. Esse foi também o primeiro gol do jogador na Libertadores.

Luciano tem 216 jogos com a camisa do São Paulo, em 53 deles saiu da reserva. Ao todo são 71 gols pelo São Paulo, 27 gols no primeiro tempo e 44 gols no segundo tempo, que o colocam como terceiro maior artilheiro da história do clube no século XXI.

Esse é o melhor início de Luciano pelo time. Foram 15 partidas disputadas e quatro gols marcados, dois como reserva e dois como titular. Contra o Talleres, segundo a plataforma Sofascore, Luciano foi o melhor jogador do time, ganhando todos os duelos em campo e tendo ainda um passe chave.