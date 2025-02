Em despedida, Lira destaca projetos aprovados em sua gestão: “Legado”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se emocionou, neste sábado (1º/2), durante discurso de despedida do comando da Casa Legislativa. O líder alagoano destacou a aprovação de projetos voltados à proteção da sociedade diante da pandemia da Covid-19 e o fortalecimento do Legislativo.

Arthur Lira foi eleito pela primeira vez para comandar a Câmara em 2021, ao conquistar 302 votos. O líder foi reconduzido ao cargo em 2023, com o recorde de 464 votos.

1 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 8 Arthur Lira se despede da presidência da Câmara dos Deputados VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 7 de 8 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 8 Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) discursa na tribuna do plenário Ulysses Guimarães VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

“Esta nossa presidência foi sobre isso: sobre entregar, sobre deixar um legado ao país, sobre produzir avanços legislativos imprescindíveis e que o Brasil aguardava há décadas. Sobre impactar positivamente a vida das pessoas. Dos que mais precisam. Daqueles que empreendem e geram emprego e renda. Sobre chegar até a ponta”, destacou Arthur Lira.

O líder alagoano foi um agente atuante na defesa de pautas prioritárias do Congresso Nacional, e emplacou embates públicos com membros dos demais poderes, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Busquei defender, de forma intransigente, o modelo de separação entre os Poderes traçado em nossa Constituição, que fala em harmonia e independência, sem jamais permitir a sobreposição de um sobre o outro”, enfatizou o presidente da Câmara.

Ao longo do imbróglio envolvendo o bloqueio das emendas parlamentares, por parte de Flávio Dino, Arthur Lira demonstrou a interlocutores desagrado com a gestão do ministro do STF.

“Também defendi, de forma incansável, o respeito às prerrogativas parlamentares, que são garantias previstas pela própria Constituição da República como pressuposto necessário à existência de um Parlamento livre, sem o qual não há democracia”, destacou Lira.

Eleito pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19, Lira reforçou o trabalho realizado pela Câmara dos Deputados durante esse período. “Asseguramos a compra e distribuição de vacinas, viabilizamos auxílio para aqueles que perderam sua fonte de renda e estruturamos respostas à maior crise sanitária do nosso século.”

Nome de consenso

Neste sábado, ocorre a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, quando os parlamentares vão escolher o presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. O líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), é o favorito para substituir Lira.

Ao longo do discurso, apesar de ainda não ter o resultado das eleições da mesa, Lira desejou boa sorte a Motta.

“Bom trabalho, meu amigo Hugo Motta. É uma alegria passar o bastão para você, depois da costura fina que nos permitiu chegar a um nome de consenso, com ampla capacidade de aproximar opostos. Estou certo do seu sucesso e do sucesso da nova Mesa Diretora, sempre em favor do nosso Brasil”, finalizou Arthur Lira.

Além de Motta, concorrem à presidência da Câmara Marcel van Hattem (Novo-RS) e pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).