Em emboscada, homem mata rapaz que ia se encontrar com sua ex em SP

São Paulo — Após marcar um encontro com uma mulher com quem conversava por um aplicativo, Miguel Bueno Rodrigues, de 28 anos, foi alvo de uma emboscada e morto a facadas na porta da casa dela, em Taquarivaí, interior de São Paulo.

O ex-companheiro da mulher, identificado como Luciano Teixeira, é apontado pela polícia como o autor do crime, que teria sido cometido por ciúme. Ele se entregou à polícia, mas foi liberado.

O crime aconteceu na madrugada de sábado (30/3) no centro de Taquarivaí. Segundo a polícia, Miguel foi ao local combinado de moto e, ao chegar ao endereço fornecido pela mulher, foi surpreendido por um homem que estava escondido em uma área de mata próxima.

Miguel foi atingido com golpes de faca pelas costas. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Miguel conseguiu se desvencilhar do ataque e procurou atendimento médico no pronto-socorro da cidade. Ele chegou a ser transferido para um hospital de Itapeva, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, o autor do crime é Luciano Teixeira, de 35 anos, ex-companheiro da mulher com quem Miguel iria se encontrar. O crime teria sido cometido por ciúme.

Ex-companheiro se entregou Após a repercussão do caso, Luciano se entregou na Delegacia de Polícia de Itapeva (veja abaixo). Ele teria confessado o crime e apresentou a faca usada para atacar Miguel. Apesar da confissão, o assassino foi liberado.

Luciano Teixeira (dir.) se apresentou à polícia após matar homem em Taquarivaí (SP) Segundo a SSP, foram apreendidos dois celulares, incluindo o da vítima, furtado pelo autor durante o ataque, e uma faca. Luciano vai responder por homicídio e furto.