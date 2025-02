Em empate morno, Fluminense e Flamengo ficam no 0 x 0 no Maracanã

Em um empate que não agradou a ninguém, Fluminense e Flamengo ficaram no 0 x 0, neste sábado (8/2). Os rivais duelaram no Maracanã em jogo que abriu a 9ª do Campeonato Carioca.

O resultado foi ruim para os dois times. O Fluminense se manteve na 8ª colocação, agora com 11 pontos, a um do Botafogo, primeiro time do G-4. Mas o Glorioso ainda entra em campo na rodada para enfrentar o Madureira, em jogo do Metrópoles Sports em Cariacica (ES).

Já o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar no líder Volta Redonda. O Rubro-negro foi a 14 pontos, agora com dois a menos que o Voltaço, que joga contra o Nova Iguaçu em casa, neste domingo (9/2), e pode aumentar a diferença no topo da tabela.

Desfalcado de De La Cruz e Arrascaeta, o Flamengo sofreu para criar boas chances no primeiro tempo. Debaixo de um forte calor no Rio de Janeiro, as equipes pouco fizeram para inaugurar o placar do Maracanã na etapa inicial.

O panorama seguiu o mesmo no segundo tempo. Na melhor chance do jogo, Cebolinha, que saiu do banco, cabeceou para grande defesa de Fábio, já nos acréscimos. Mas ficou nisso.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Vasco, no sábado (15/2). O Flu visita o Nova Iguaçu, no domingo (16/2).