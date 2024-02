Em entrevista a canal português, Bolsonaro ataca STF, Lula e máscaras

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu, neste sábado (3/2), uma entrevista ao comunicador português Sérgio Tavares. Na conversa, Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez comentários sobre a pandemia da Covid-19.

“A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o STF, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam para eleger Lula a qualquer preço. Acabaram as eleições, e ninguém entende como Lula da Silva ganhou as eleições”, afirmou o ex-presidente.

“A maioria dos ministros do Supremo comemorou muito a eleição do Lula. Diziam que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro”, completou.

Segundo Bolsonaro, Lula é “ligado” à Coreia do Norte, ao regime político de Cuba e “acha que o Hamas não é terrorista“.

Ao falar da pandemia, o ex-presidente reforçou o posicionamento adotado desde o início da crise sanitária: “Fui contra a política do ‘fica em casa, a economia a gente vê depois’”.

Ele também tornou a questionar a eficácia do uso de máscara protetora facial como meio de conter a doença. “A máscara, falei que ela era completamente ineficaz”.

Assista à entrevista completa: