Em estreia de Gabigol no Mineiro, Cruzeiro empata com o Betim

O Cruzeiro empatou com o Betim na tarde deste sábado (25/1) pelo Campeonato Mineiro. Após sair atrás, o Cruzeiro buscou o empate e garantiu mais um ponto na competição. Os gols foram marcados por Eurico e Lautaro Diaz. A partida também marcou a estreia de Gabigol, uma das principais contratações da equipe celeste para a temporada de 2025.

Agora, o Cruzeiro vira a chave para o duelo contra o Itabirito, que será disputado na próxima quarta-feira (30/1), às 19h em Belo Horizonte. O jogo será válido pela 4ª rodada e marcará o primeiro duelo entre as equipes na história. A partida é uma realização do Metrópoles Sports.

Em campo, o Cruzeiro teve boas chances de abrir o placar, inclusive com Gabigol, que fez sua primeira partida pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Mas foi o Betim quem primeiro balançou o barbante. Aos 38 minutos da primeira etapa, o cruzamento pela esquerda alcançou a cabeça de Eurico, que mandou para o fundo da rede.

O segundo tempo também começou com boas chances para ambas as equipes. E quando o Cruzeiro parecia esfriar em campo, a resposta veio com eficiência. Lautaro Diáz, que tinha acabado de ser sacado do banco por Fernando Diniz, marcou o gol de empate. Fabrício Bruno lançou para a grande área e o argentino subiu livre para fazer.

