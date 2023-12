Em evento beneficente, Michelle Bolsonaro despista sobre futuro político

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rifou nesta quarta-feira, 20, o vestido usado por ela na posse do presidente da Argentina, Javier Milei, para ajudar uma instituição de caridade. O vestido foi confeccionada pela marca de luxo Pawlick, especialista em vestidos de noiva sob medida. O sorteio improvisado foi transmitido ao vivo no perfil de Michelle no Instagram. De acordo com a ex-primeira-dama, as rifas foram vendidas em 24 horas em grupo fechado de amigas. Com a ação, a presidente do PL Mulher conseguiu arrecadar R$ 43 mil. Cada rifa custou R$ 1.000. O valor foi doado à Vila do Pequenino Jesus e será destinado ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos 140 funcionários e outras despesas da organização.

Nesta quarta-feira, 20, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro evitou falar sobre politica. “Eu gosto dos bastidores, mas cheguei como primeira-dama, fui presidente do Pátria Voluntária, quando a gente pôde cadastrar muitas instituições sérias, poder fazer o aporte, poder chegar ali e ajudar em lugares mais remotos, então eu acho que esse é o nosso papel como ser humano, ajudar o próximo e realizar o ide de Jesus na Terra. Eu acho que o exemplo arrasta, a gente tem que estar aqui numa missão, eu estou cumprindo minha missão, meu propósito, eu tenho consciência disso e de estar aqui para poder fazer diferença na vida de quem mais precisa”, disse Michele.

A ex-primeira-dama tem viajado o pais com o projeto “Mulheres que faz acontecer”. No sábado, 16, foi recebida aos gritos de “senadora” em um evento do PL Mulher em Curitiba. Em meio ao discurso, ela disse acreditar que Deus a está “chamando para algo novo no Brasil”. Após ouvir as palavras, a plateia de apoiadores entoou o pedido. “Senadora de onde? Da onde? Daqui? Deus vai dar sabedoria para vocês escolherem o melhor para o Estado do Paraná. Uma pessoa que realmente seja elegante, que possa ter elegância para trabalhar pelo Estado maravilhoso de vocês”, completou.

Michele Bolsonaro disse à Jovem Pan News que conhece o fundador Vila do Pequenino Jesus desde 2019. Em 2021, a ex-primeira-dama doou as moedas do lago do alvorada para ajudar nas despesas da casa de apoio. “Estamos sempre presente aqui com o Jorginho, sempre tentando ajudar de alguma forma, que muitas vezes não é só o financeiro, é você doar o seu tempo também, é você sentar ao lado, dar um abraço, contar uma história. E em outro momento, quando recolhemos as moedinhas ali do laguinho do Alvorada, que eu perguntei o que podíamos fazer e que a orientação era de doar para uma instituição, veio à minha mente a Vila do Pequenino Jesus. E mandamos para cá. Contribuiu naquele momento com os alimentos. E assim estamos também influenciando outras pessoas para conhecer a Vila, para poder fazer a doação, para poder vir aqui, ter o dia de também contribuir, confeccionando as fraldas”, disse Michelle.