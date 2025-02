Em evento com presença de Ana Paula Matos, PDT da Bahia filia 40 integrantes ligados a movimentos negros e sociais

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) da Bahia realizou neste sábado (8), um ato para filiar 40 militantes e lideranças do Movimento Negro e do Coletivo Acreditar, que integram os grupos organizados do partido.

O evento, que foi realizado na sede estadual da Fundação Leonell Brizola, na Rua da Mouraria, em Nazaré, contou com a presença da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Para a vice-prefeita, o ato mostra ao povo os valores do partido. “O PDT é um partido de valores, propósito e ideologia. É um partido que luta pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores negros, indígenas. É o partido de Lélia González, Abdias do Nascinento, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Então, é uma sigla de valor enorme. Mas sua força não vem apenas de quem ocupa grandes cargos, e sim de quem constrói a base”, afirmou.