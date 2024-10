Em evento de Daniela Borges, Conselheira Mariana de Oliveira defende liderança feminina na advocacia

Presente no evento de oficialização da chapa de Daniela Borges à reeleição na Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), a Conselheira Federal da OAB, Mariana Matos de Oliveira, defende a ascensão de lideranças femininas na advocacia.

Com relação ao tema, a jurista falou ao Bahia Notícias sobre o trabalho realizado pelo grupo que liderou a Ordem nos últimos anos. “Nós já tínhamos assegurado a paridade aqui na Bahia muito antes de ela ser uma exigência legal. Nós tivemos a paridade ainda na gestão de Luiz Adriano e a mantivemos na gestão de Fabrício e, logicamente, na gestão de Daniela, mas Daniela trouxe um olhar feminino para a advocacia e uma preocupação muito grande com a colocação das mulheres advogadas no mercado de trabalho, no exercício profissional, então sem sombra de dúvidas, hoje nós temos uma realidade ainda melhor”, afirma.

No que diz respeito a formação da chapa à reeleição, “União pela Advocacia”, composta por Daniela Borges e Hermes Hilarião, a conselheira endossa a competência da dupla escolhida pelo grupo. “Eu acho que é uma chapa diversa, plural, com muita competência, com muita qualidade, com gente que tem a experiência de saber como se faz e também com gente que tem. A juventude de trazer algo novo para tornar o exercício profissional melhor para toda a advocacia”