Em evento de prefeitos de MG, Braga Netto diz que Lula está sem base: ‘Governo perdido’

O 38º Congresso Mineiro de Municípios terminou nesta quarta-feira, 10, em Belo Horizonte. O evento, produzido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), reuniu cerca de 600 prefeitos de Minas Gerais, que falaram sobre a necessidade de recursos estaduais e federais. O general Walter Braga Netto, que atualmente é secretário de Relações Institucionais do Partido Liberal (PL), foi um dos homenageados pela AMM. Em entrevista à Jovem Pan News, o general afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está desorganizado e não consegue se articular no Congresso Nacional: “Me parece um governo perdido, não tem uma base e não disse ainda, na minha visão, para o que veio”. Braga Neto argumentou que o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil é reforçar o investimento nos municípios e atrair mais mulheres para a política. O ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro disse também que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é uma referência para seu partido.

“O PL está trabalhando com a visão nas eleições de 2024. Nosso foco é prefeitos, vereadores e fortalecer e trazer a mulher para a política. Porque a mulher na política trabalha por causas. É importante a participação da mulher na política porque ela também vem na mesma linha dos nossos valores. A mulher é família, a mulher é religião”, declarou o general. O presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, município no Vale do Aço mineiro, Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB), criticou a proposta de reforma tributária do governo Lula e cobrou diálogo com a União: “No passado recente fomos muito bem respeitados. Agora, a gente está notando que que não está tendo esse mesmo diálogo. Estão querendo colocar goela abaixo nos municípios uma reforma tributária, sendo que os municípios são entes federados, ente onde vai tirar um imposto, fazer uma fusão, que é o ISS, e até agora nós não estamos sendo escutados. Estamos trabalhando para que isso não aconteça dessa forma”. Braga Neto cumpriu agenda na região metropolitana de Belo Horizonte nos dias 9 e 10 de maio. Além da homenagem da AMM, o general recebeu também o título de cidadão honorário de Betim.

*Com informações do repórter Flávio Souza