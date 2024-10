Em evento em Salvador, Lewandowski comenta proposta de saúde para profissionais de segurança pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, indicou esforços do governo federal para lidar com questões de saúde de profissionais de segurança através do programa Escuta SUSP (Sistema Único de Segurança Pública). A fala aconteceu em cerimônia que entregou viaturas para as polícias Civil e Militar da Bahia na manhã desta sexta-feira (18), no Farol da Barra, em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues.

“A segurança pública não se faz apenas com equipamentos, mas também com pessoas e por isso que assinamos hoje este documento, que é a adesão do Governo do Estado da Bahia ao programa Escuta SUSP. Os agentes de segurança, sobretudo os bombeiros e policiais militares e civis, sofrem com um estresse extremo. Este projeto foi desenvolvido com a participação das mais importantes universidades brasileiras para apoiar psicologicamente aqueles que estão na linha de frente do combate a criminalidade”, disse Lewandowski.