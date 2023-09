Em evento pelo Dia do Rádio, Tarcísio exalta importância do veículo nos grandes momentos da história

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou nesta segunda-feira, 25, a importância da rádio nos grandes momentos da história do país. Inclusive, ele citou as chuvas no litoral paulista, que causaram dezenas de mortes durante o feriado prolongado de Carnaval neste ano, para falar sobre o papel do meio de comunicação. “Então vemos a importância da radiofusão paulista. É vigorosa, pujante, que faz a diferença e que vai ser responsável para furarmos essa bolha que existe às vezes de pessimismo. Para atingir o coração das pessoas, para mexer com as emoções, para vendermos as boas novas, vender o otimismo e é por isso que temos orgulho da rádio. Sabemos da importância e que venham muitos outros anos, comemorações e aniversários”, destacou Tarcísio durante evento que celebrou o Dia Nacional do Rádio.

O rádio é o primeiro grande meio de comunicação de massa do Brasil. Além de estar há mais de um século em qualquer lugar e a qualquer hora, o rádio segue acessível para praticamente toda à população de forma gratuita. Todo dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão. O objetivo da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp), segundo o presidente da entidade, Luiz Abi Chedid, é incentivar a melhoria contínua e cada vez mais forte do setor. “O rádio está cada vez mais forte, atuante, tem mais ouvintes”, frisou.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.

