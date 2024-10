Em fuga, homem invade casa e faz reféns em bairro periférico de Salvador

Na madrugada desta quarta-feira (16), um homem armado invadiu uma casa e fez o casal de moradores de refém, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Antes da invasão da residência, o suspeito que estava com um grupo que participou de uma troca de tiros com agentes da 41ª Companhia Independente (CIPM) na Avenida Vasco da Gama, localizada na capital baiana, de acordo com informações da Polícia Militar.

O suspeito, que foi baleado na altura da barriga durante a troca de tiros na Avenida, na fuga invadiu a residência do casal, onde também gravou uma live nas redes sociais.