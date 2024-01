Em homenagem a Zagallo, Lula decreta três dias de luto no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, neste sábado (6/1), três dias de luto oficial no Brasil após a morte do ex-técnico de futebol Mario Jorge Lobo Zagallo, morto aos 92 anos.

“Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país”, decidiu o presidente.

Mais cedo, o chefe do Executivo tinha ido às redes sociais para homenagear a carreira de Zagallo. “Um grande vencedor e símbolo de amor pela Seleção Brasileira e pelo Brasil”, escreveu no X (antigo Twitter).

“Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial”, disse Lula.

“Velho Lobo” Mario Jorge Lobo Zagallo, ex-técnico de futebol, morreu na sexta-feira (5/1), aos 92 anos. Conhecido também como o “Velho Lobo”, ele era uma das figuras mais importantes do futebol brasileiro e segue como o único tetracampeão mundial na história do futebol, com títulos de Copas em 1958 e 1962, como jogador, e em 1970 e 1994, como treinador.

Mário Jorge Lobo Zagallo, ou simplesmente Zagallo, nascido em 1931, é um ex-treinador e ex-jogador de futebol. Natural de Atalaia, Alagoas, o ex-atleta é considerado uma das maiores personalidades do futebol brasileiro Matthew Ashton – EMPICS / Colaborador/ Getty Images

Apaixonado por esportes desde a infância, Zagallo precisou da ajuda do irmão para convencer o pai de que tinha talento para o futebol. Isso porque o progenitor do ex-treinador gostaria que os filhos se formassem na faculdade e assumissem a empresa da família ullstein bild / Colaborador/ Getty Images

Após a benção do pai, Zagallo começou a carreira do clube América, nas divisões amadoras. Durante o mesmo período, se aventurou no vólei e no tênis de mesa, ganhando títulos juvenis com o último. Em 1949, ajudou o América a conquistar o Torneio Início do Campeonato Carioca Matthew Ashton – EMPICS / Colaborador/ Getty Images

Em 1950, transferiu-se para o Flamengo, onde conquistou o tricampeonato carioca, em 1953, 1954 e 1955, dentre outros títulos. Já famoso, foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou o primeiro título do campeonato Christian Liewig – Corbis / Colaborador/ Getty Images

Ainda em 1958, assinou com o Botafogo. No clube, foi bicampeão carioca, conquistou a Taça Brasil, entre outros. À época, jogou ao lado de Garrincha, Nílton Santos e Didi. Quatro anos depois, foi convocado, outra vez, para a Copa do Mundo, quando o Brasil se tornou bicampeão Shaun Botterill / Equipe/ Getty Images

Em 1966, aos 35 anos, Zagallo se tornou treinador, logo após resolver se aposentar como jogador. Na função, treinou o Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Bangu, Portuguesa e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Além disso, também foi treinador da Seleção Brasileira, da Seleção de Kuwait, da Seleção Saudita e da Seleção dos Emirados Árabes Unidos Buda Mendes / Equipe/ Getty Images

Em 1970, inclusive, enquanto treinador da Seleção, Zagallo conquistou o título de tricampeão da Copa do Mundo. Até hoje, ele é uma das poucas pessoas a conquistarem o campeonato como jogador e como treinador Matthew Ashton – EMPICS / Colaborador/ Getty Images

Em 2016, realizou o último trabalho atuando como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira, ou apenas Parreira, na Seleção Brasileira Laurence Griffiths – FIFA / Colaborador/ Getty Images

Durante a carreira, Zagallo conquistou um mundial como técnico da Seleção Nacional e um como coordenador técnico, além de vencer duas edições da Copa das Confederações. Também como treinador, conquistou dois títulos Sul-Americanos e vários outros títulos, que o tornaram técnico de renome mundial Buda Mendes / Equipe/ Getty Images

Segundo o livro Seleção Brasileira 90 anos, Zagallo conquistou 99 vitórias, 10 derrotas e 26 empates em 135 jogos como técnico da seleção principal do Brasil. Treinando a seleção olímpica, obteve 14 vitórias, duas derrotas e três empates em 19 partidas. Como coordenador técnico, Zagallo esteve presente em 72 jogos, momento em que o Brasil conquistou 39 vitórias, 25 empates e oito derrotas Buda Mendes / Equipe/ Getty Images

Em 1997, O Brasil jogou uma Copa América na Bolívia, marcada por muita pressão política. Mesmo após um campeonato quase perfeito, Zagallo desabafou para os jornalistas com uma frase que o marcaria para sempre: “Vocês vão ter que me engolir”. Até hoje o ex-atleta é lembrado pela fala Clive Mason / Equipe/ Getty Images

Recentemente, e aos 90 anos, Zagallo foi internado por causa de uma infecção respiratória. Apesar do susto devido à idade do ex-treinador, a condição dele já foi controlada, segundo médicos Buda Mendes / Equipe/ Getty Images

Zagallo é pai de Maria Emília, Paulo Jorge, Mário César e Maria Cristina. Ele foi casado com Alcina de Castro por 57 anos, até a mulher falecer em 2012 Reprodução/Instagram

A família de Zagallo confirmou a notícia do falecimento nas redes sociais, com um texto de homenagem à vida dele. “Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas”, diz a nota de pesar.

Os parentes agradeceram “a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”.