Em jogo atrasado, Flamengo sai na frente, mas leva empate do Internacional no final

O Internacional recebeu o Flamengo nesta quarta-feira (30) em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, uma partida atrasada. O time carioca saiu na frente com Alcaraz, mas cedeu a pressão dos gaúchos na reta final, com Enner Valencia deixando tudo igual, aos 43 do segundo tempo. Com o resultado, a dupla que fazia um duelo direto pelo G-4, não mudou de posição. Mesmo com a cabeça na Copa do Brasil, o Flamengo foi a campo com os titulares, menos Arrascaeta e Léo Pereira, suspensos. O time manteve em quarto lugar, com 55 pontos, a nove do líder Botafogo. Já o Internacional perdeu a chance de entrar pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros, permanecendo em quinto, com 53. Pelo menos, aumentou para 12, sua sequência invicta na competição, agora com quatro empates e oito vitórias.

O duelo começou a mil por hora. O Internacional por duas vezes ficou no quase. No primeiro minuto, Varela tirou em cima da linha do chute de Borré. Depois foi a trave que evitou o gol de Bruno Tabata. O Flamengo respondia a altura. Bruno Henrique, duas vezes, e Gerson tiraram tinta da trave em chutes da entrada da área. O duelo era aberto, com as duas equipes buscando o gol. Na reta final, Ayrton Lucas cruzou e, na tentativa de cortar, Thiago Maia errou o tempo de bola e acabou cometendo o pênalti com a mão. Alcaraz bateu forte para abrir o placar, aos 47 minutos, no último lance da primeira etapa.

O segundo tempo esteve com o mesmo panorama. O Flamengo seguia tendo as melhores chances, com Bruno Henrique, saindo em velocidade. O Internacional pressionava a saída de bola, forçando o erro do adversário. Vendo o Flamengo cada vez mais cansado e recuando, os donos da casa foram para a pressão na reta final. E deu certo. Alan Patrick roubou a bola e acionou Enner Valencia. O equatoriano avançou e bateu cruzado para deixar tudo igual, aos 43. Quites com a tabela, a dupla só volta a atuar pelo Brasileiro na próxima semana. Pela desmembrada 32ª rodada, o Internacional entra em campo na terça-feira, às 21h30, contra o Criciúma, no Beira-Rio. Já o Flamengo atua na quarta-feira, às 21h, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão.

